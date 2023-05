Vorig jaar was Nick Celis (5) een vaste waarde op het WK 3x3 in Antwerpen, voor het komende WK wordt hij geweerd. — © BELGA

In Tokio 2021 eindigde de 3x3-basketbalploeg als olympisch debutant op een zucht van een medaille. De afwezigheid van bezieler/speler/organisator Nick Celis voor het komende WK is een optie op de toekomst voor Parijs 2024. Zowel sportief als extrasportief, want ook de potentiële fraudezaak vóór hun olympische debuut speelt mee.