Dit hebt u al gemist in de 18e etappe van de Giro: Ineos test Roglic, Healy komt zichzelf tegen en Pinot op weg naar de bergtrui

Thibaut Pinot is goed op weg om de bergtrui over te nemen van Ben Healy — © AFP

Het begin van de achttiende rit in de Giro nog niet gezien? Geen nood. In dit overzicht bent u in een handomdraai mee alvorens de renners de finale van deze pittige bergrit naar Val di Zoldo aanvatten.

Het was deze Giro lang wachten op vuurwerk tussen de klassementsrenners, maar sinds dinsdag is de strijd om de roze trui helemaal losgebarsten. Met een loodzwaar drieluik voor de boeg komen we in de allesbeslissende fase van deze Giro. Opdracht één van dat drieluik: de 161 kilometer lange bergrit naar skioord Val di Zoldo, goed voor 3979 hoogtemeters.

De kaap van de vijftig opgaves is gerond

Gisteren kregen we nog eens een dagje zonder opgaves, maar vandaag was het toch weer prijs. Niccolò Bonifazio - woensdag nog vierde in de massasprint - stapte vanmiddag niet meer op de fiets door een bronchitis, ook Luca Covili verscheen door ziekte niet aan de start van deze achttiende etappe. En zo zitten we al aan 50 opgaves, het Giro-peloton is nog maar 126 renners groot.

Healy overspeelt zijn hand

We kunnen ons de tactische bespreking bij EF Education-EasyPost deze ochtend zo voorstellen. “Ben, zorg dat je mee bent in de vroege vlucht. Er zijn vandaag 119 punten te verdienen voor het bergklassement.” Ben Healy, leider in het bergklassement, had goed geluisterd, want in de eerste dertig vlakke kilometers sprong hij op alles wat bewoog. Even leek de Ier te slagen in zijn opzet toen hij met een groepje van vijf renners wegreed, maar in de eerste meters van de Passo della Crosetta braken de vele inspanningen hem al zuur op. Healy werd ingehaald en meteen ook achtergelaten door het peloton. Vandaag dus geen bergpunten voor de renner van EF Education-EasyPost.

© AFP

Pinot op weg naar de maglia azzurra

Wat de hele situatie voor Healy nog pijnlijker maakt, is de aanwezigheid van Thibaut Pinot in de vlucht van de dag. De Fransman stond voor aanvang van deze rit vierde in het bergklassement, op vijftig punten van Healy, en is goed op weg om de maglia azzurra over te nemen. Pinot kwam als eerste boven op de Passo della Crosetta (eerste categorie) en pakte de veertig bergpunten. Op de Pieve d’Alpago (vierde categorie) sprokkelde de renner van Groupama-FDJ nog eens drie punten. Komt Pinot op de Forcella Cibiana (eerste categorie) bij de eerste vier renners boven, is de bergtrui van hem. Ook voor het algemeen klassement kan Pinot een zaakje doen, want hij staat maar op 6’48” van Thomas.

Voor de volledigheid nog de samenstelling van die kopgroep, die pas na 35 kilometer gevormd werd: Thibaut Pinot, Marco Frigo, Derek Gee, Filippo Zana, Aurélien Paret-Peintre, Warren Barguil en Vadim Ponskiy.

Roglic in moeilijkheden? INEOS wil hem toch even testen

Op de Passo della Crosetta, de eerste beklimming van de dag, maakte Jumbo-Visma van in het begin tempo. De geel-zwarte brigade zette zich gegroepeerd op kop van het peloton, maar kopman Primoz Roglic zelf zat verrassend ver in het peloton. De INEOS Grenadiers wilden de Sloveen toch even testen en dus trok Laurens De Plus met Thymen Arensman en Geraint Thomas in het wiel stevig door. Enkele ploegmaats brachten Roglic al snel terug naar de voorposten van het peloton, waarna de rust weer terugkeerde. Was Roglic gewoon onoplettend of was dit een eerste teken aan de wand?