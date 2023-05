Onze tv-tips: een schrijver met writers block, nieuw drama en gestolen kunst

Seven Psychopaths

VRT 1, vr, 23.15u

Een misdaadkomedie met Colin Farrell en Woody Harrelson. Over een schrijver die worstelt met zijn script waarvoor hij alleen maar een titel heeft. Ondertussen heeft zijn vriend een handeltje opgezet: het kidnappen van honden, om ze tegen beloning aan hun baas af te leveren. Heerlijke soundtrack, fantastisch acteerwerk van een waanzinnige cast, humor afgewisseld met grof geweld.

Anoniem

NPO1, vr, 20.35u

Nieuwe prestigieuze dramareeks over een geschiedenisdocent met een saai leven. Zijn echtgenote en officier van justitie Sarah slaapt meer op kantoor dan thuis en zijn puberkinderen negeren hem. Als Jurre op hun vaste vrijdag-frietavond een meisje uit een penibele situatie redt, besluit hij dit thuis te verzwijgen. Zijn heldendaad blijkt echter meer in gang te zetten dan hij kon vermoeden.

Roofkunst

NPO2, vr, 22.15u

Een nieuw seizoen van deze sterke docureeks over gestolen kunst. De sultan van Banjarmasin bezat ooit een kostbare diamant. Nadat hij overleed in 1859 werd de stad overgenomen door Nederlandse troepen en de diamant als roofbuit meegenomen. De diamant belandde in het Rijksmuseum. Als de diamant terugkeert naar Indonesië, van wie zou deze dan zijn en waar zou die naartoe gaan? (tove)