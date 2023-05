LIVE. Hoogspanning in de Kamer over voorstel natuurbeschermingswet

Geen pauze voor de natuur

Kris Verduyckt (Vooruit) spreekt over het feit dat de wet gaat over "oplossingen". "Teloorgang van de natuur, dat duw je niet op pauze. U zei toen in Sharm el Sheik dat we meer zullen doen en zullen strijden om de kostbare natuur te beschermen en herstellen. Ik vraag daarom ook: hoe gaat u dit dossier aanpakken voor een beter klimaatbeleid?"

Ook Leen Dierick (cd&v) zegt achter de principes van het herstel te staan. Maar niet achter hoe de wet nu omschreven wordt. "Als we dit vertalen naar vlaanderen moet 27 procent van onze landbouwgebieden natuurgebied worden. Dat wordt uitgenomen uit de productie, met sociale en economische gevolgen." Ze verwijst naar armoede en welvaartsverlies: "Dit willen we als CD&V niet. Eindelijk staan we niet meer alleen in ons verzet en dringt het door bij andere partijen." Deze uitspraken zorgden meteen voor commotie in de Kamer. "Deze wet moet opnieuw naar de tekentafel", klinkt het nog.