VIDEO. Teken aan de wand? Ploegmaats moeten Primoz Roglic al vroeg in bergetappe terug naar voor brengen na beukwerk Ineos

Het begin van de achttiende etappe van de Giro leverde donderdagmiddag al wat spektakel op. Er was de hevige strijd om de vroege vlucht (en de bergtrui) tussen Thibaut Pinot en Ben Healy, maar ook de klassementsmannen roerden zich al.

De beelden:

De Ineos Grenadiers trokken op iets meer dan 120 kilometer van de finish al fors door in het fel uitgedunde peloton, waardoor Primoz Roglic al even in moeilijkheden zat. De Sloveen werd uiteindelijk wel snel teruggebracht door zijn ploegmaats van Jumbo-Visma en kort daarna loste Ineos het gaspedaal weer.