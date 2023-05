OPROEP. Pech op vakantie? Stel ons al uw vragen over reisverzekeringen

De Belg zoekt deze zomer opnieuw massaal warmere oorden op. Maar wat als u pech krijgt op uw vakantiebestemming? Wij beantwoorden al uw vragen over reisverzekeringen, samen met de experts van Assuralia (Belgische beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen).

Ruim zeventig procent van de Belgen vertrekt tussen juni en september van dit jaar op vakantie, zo blijkt uit de jaarlijkse vakantiebarometer van Europ Assistance. Fijne vooruitzichten, maar toch kan het geen kwaad om nu na te denken over wat er mis kan lopen op reis. Wat als u in een ver land uw been breekt en niet meer naar huis kan? En wie draait er op voor de kosten bij een ongeval met de huurwagen?

Vakantiespecial Voor U Opgelost

En zo zijn er zijn ongetwijfeld nog honderd-en-een vragen die u graag beantwoord ziet. Het Belang van Limburg wil daarbij helpen. Bezorg ons via onderstaand antwoordformulier uw vragen over reisverzekeringen en wij bezorgen ze aan de experten van Assuralia. Maandag 5 juli worden alle antwoorden gebundeld in een speciale vakantiespecial van Voor U Opgelost.