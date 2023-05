Tim Brys debuteert opvallend sterk in de open skiff klasse op het EK roeien

Van donderdag tot en met zondag wordt in het Sloveense Bled het EK 2023 roeien voor seniores en lichtgewichten geroeid. 554 roeiers en roeisters uit 32 landen komen in 215 boten het water op en daaronder steken vijf Belgen die bondscoach Axel Mûller in zijn nationale kern op nam. Zij nemen deel in drie Olympische boottypes en openen in dit preolympisch jaar daarin hun jacht op een ticket voor Parijs 2024. Vooral Tim Brys tekende verantwoordelijk voor een opmerkelijke EK-start. De Olympische finalist in de lichte dubbeltwee maakte vorig seizoen de switch naar de zwaargewichtklasse. Hij debuteerde daarin op dit EK met een verrassende tweede plaats in zijn voorwedstrijd en gaf daarbij vice-Olympisch skiffkampioen Kjetil Borch (Noorwegen) het nakijken.

Aaron Andries (Gentse RS) en Tristan Vandenbussche (Brugse TR) , de ‘youngsters van de nationale roeiploeg, openden voor de Belgische delegatie het EK met hun voorwedstrijd in de zware dubbeltwee. Het Gents-Brugs duo lootte de derde en zwaarste heat, want daarin moesten onze jonge landgenoten het opnemen tegen de Nederlandse regerende vice-Olympische kampioenen Broenink - Twellaar, de Moldaviërs Sestacov - Corsunov, 5de op het WK 2022 en het Duitse duo met in die boot Jonas Gelsen, wereldkampioen U23 in skiff. Slechts twee teams konden zich rechtstreeks voor de halve finale plaatsen en dus moesten Andries en Vandenbussche minstens één medaillekandidaat naar de herkansingen verwijzen. Zij gingen zonder aarzelen keihard van start en leidden na 150m nipt voor de Nederlanders. Na 250m namen de Noorderburen het heft in handen en de Olympische zilveren medaillewinnaars gaven dit niet meer af. Na 500m gleden ook de Moldaviërs de jonge Belgen voorbij. Halfweg kwamen Andries en Vandenbussche als derde door, maar beseften dat een lengte goed maken op de Moldaviërs, laat staan twee op de Nederlanders, een onhaalbare opdracht was. Aaron en Tristan lieten het ritme fors zakken en spaarden hun krachten voor de herkansingsrace, die ze vrijdagochtend zullen roeien.

Een half uur later wachtte Niels Van Zandweghe (KR Club Gent) en Marlon Colpaert (KRSN Oostende) in de lichte dubbeltwee exact hetzelfde avontuur. Zij moesten in hun voorwedstrijd het opnemen tegen Schaeuble-Ireland (Zwitserland), Khmara - Kovalov (Oekraïne) en Bensjke-Tjoem, respectievelijk de nummers drie, vier en negen op het WK 2022. De twee West-Vlamingen kwamen na vijfhonderd meter als vierde door en zouden in de rest van de race geen moment nog aanspraak kunnen maken op een top twee plaats, de vereiste om rechtstreeks door te stoten tot de halve finale. Halfweg bleek de kloof met de Zwitsers en de Oekraïners al vier seconden, het sein voor de Belgen om hun krachten te sparen met het oog op de herkansingsrace, die ze twee uur later moeten roeien.

Skiffeur Tim Brys was de vijfde Belg die het water op kwam. Hij startte in de open skiffklasse, het meest prestigieuze en het zwaarste EK-nummer. Voor de Gentenaar meteen ook het grote internationale debuut in skiff, want zijn laatste toernooi in de eenzame boot dateert van het WK2015, waarop hij in de lichtgewichtklasse de B-finale in skiff won. In tegenstelling tot zijn teamgenoten bleef de Gentenaar tot op 250m van het einde verrassend in een verwoede strijd om de eerste plaats. Tim nestelde zich van in de eerste meters in het zog van de Litouwer Nemeravicius, die op het EK 2022 brons won in de zware dubbeltwee. Beide skiffeurs lieten vice-Olympisch kampioen Kjetil Borch geen moment in de race komen. Tim gaf de ganse race amper vijf meter toe. Hij ging de slotmeters in met een achterstand van drie meter, maar voelde op iets meer dan 150m van de meet dat hij niet meer voorbij de Litouwer kon. Brys liet het tempo fors zakken, maar hield wel zijn tweede plaats wel vast. Zijn overschakeling naar de zwaargewichten is daarmee meer dan geslaagd. Tim kan met die tweede plaats nu ook de herkansingsrace, die hij vrijdag zal roeien, met veel vertrouwen tegemoet zien.

De resultaten

Seniores mannen.

Dubbeltwee: 19 teams, drie voorwedstrijden, eerste twee teams plaatsen zich voor de halve finale, andere teams roeien een herkansingsrace.

Derde voorwedstrijd:

1. Twellaar - Broenink (Ned) 6:23.36

2. Sestacov - Corsunov (Mol) 6:26.04

3. Weber - Gelsen (Dui) 6:26.84

4. ANDRIES - VANDENBUSSCHE (BEL) 6:48.84

5. Neykov - Yotov (Bul) 6:51.46

Aaron Andries (Gentse RS) en Tristan Vandenbussche (Brugse TR) klokten de 16de tijd op 19 teams en roeien de herkansing

Skiff:23 skiffeurs, vier voorwedstrijden, winnaars plaatsen zich voor de halve finale, andere skiffeurs roeien de herkansingsraces.

Tweede voorwedstrijd:

1. Dovydas Nemeravicius (Lit) 6:59.93

2. TIM BRYS (BEL) 7:05.44

3. Gonzalo Garcia-Ferrero (Spa) 7:06.56

4. Bendeguz Petervari-Molnar (Hon) 7:08.22

5. Kjetil Borch (Noo) 7:13.18

6. Eskil Borgh (Zwe) 7:16.26

Tim Brys (KR Club Gent) klokte de 10de tijd op 23 skiffeurs en roeit de herkansing.

Mannen lichtgewicht.

Dubbeltwee: 17 teams, drie voorwedstrijden, eerste twee plaatsen zich voor de halve finale, andere teams roeien de herkansing

Eerste voorwedstrijd:

1. Schaeuble - Ireland (Zwi) 6:23.62

2. Khmara - Kovalov (Oek) 6:25.66

3. Pombo - Ferrero (Spa) 6:26.41

4. Benske - Tsjoem (Noo) 6:44.38

5. COLPAERT - VAN ZANDWEGHE (BEL) 6:45.47

6. Hultsch - Ruttmann (Oos) 6:47.70

Niels Van Zandweghe (KR Club Gent) en Marlon Colpaert (KRSN Oostende) klokten de 11de tijd op 17 teams en roeien de herkansing.