Wereldster Jamie Lee Curtis (64) drinkt koffie in bekende zaak in Damme: “Heel vriendelijke dame”

Jamie Lee Curtis (64) won recent nog een Oscar voor haar bijrol in ‘Everything Everywhere All At Once’, en is onder andere bekend ‘True Lies’ en ‘Halloween’. Een gedecoreerde wereldster die plots afzakte naar... Damme, waar ze woensdagmiddag plots op het terras van Gasthof Siphon zat, een bekende zaak. Een personeelslid merkte haar plots op. “Ze kwam hier met enkele mensen een koffietje drinken en iets kleins eten”, vertelt Josephine Corneillie, die ook in de Siphon werkt. “Een heel vriendelijke dame.”

Grote fan

Omdat er niet elke dag een wereldster op je terras zit, vroegen enkele personeelsleden een foto. “Jamie stelde toen voor om een mooie groepsfoto te nemen, zo moest ze niet met iedereen afzonderlijk poseren”, aldus Corneillie. “Ze had duidelijk genoten van haar bezoek, bedankte ons en vertrok dan weer. Hier zitten enkele medewerkers die grote fan zijn, dus het was wel een leuke ervaring om eens een wereldster te bedienen.”