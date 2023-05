Transfernieuws bij de Pallieters: Obbi Oulare is de nieuwe spits van Lierse

Obbi Oulare is een jeugdproduct van Club Brugge. Hij speelde 39 wedstrijden voor de regerende landskampioen en was daarin goed voor negen goals. In september 2015 trok hij naar de Premier League en ondertekende een contract voor vijf seizoenen bij Watford. Er volgden uitleenbeurten naar Zulte Waregem, Standard en Antwerp.

In juli 2021 verkaste hij naar de Engelse tweedeklasser Barnsley, dat hem uitleende aan RWDM. Zijn periode bij de Brusselse club werd getekend door veelvuldig blessureleed. Zo hield een zware knieblessure hem maandenlang aan de kant. Sinds januari van dit jaar was Oulare wedstrijdfit. Zo vierde hij zijn wederoptreden op het Kiel tegen Beerschot. Meer door een geschil met eigenaar John Texor kwam hij nog weinig aan spelen toe in Molenbeek. Obbi Oulare zal het rugnummer 56 dragen in Lier.