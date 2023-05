Een donderslag bij heldere hemel was het niet meer, maar toch komt het vertrek van Ronny Deila hard aan bij de supporters van Standard. “Dit is een slag in ons aangezicht, maar ook zijn geloofwaardigheid heeft een serieuze knauw gekregen”, reageert Marc Fraussen, voorzitter van de Limburgse supportersclub Roodhemden Rekem 2000.