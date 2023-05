In de haven van Caucedo Multimodale in de Dominicaanse Republiek heeft de douane 728 pakketten cocaïne in beslag genomen. De partij van ruim 700 kilogram werd gevonden in een container met schoonmaakproducten en was op weg naar de haven van Antwerpen. De pakketten zijn naar het Instituut voor Forensische Wetenschappen (Inacif) gestuurd, waar de exacte hoeveelheid zal worden bepaald.