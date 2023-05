GEMEENTERAAD. Borgloon zet licht op groen voor masterplan Landschapspark

Borgloon

Herbestemming: De parochiekerk Sint-Alfons Bommershoven wordt herbestemd. De raadsleden keuren de erfpachtovereenkomst en de overdracht goed. De kerk zal dienstdoen als depot voor erfgoed.

Belevingscentrum: Raadslid Wim Lambrechts (N-VA) is het er niet mee eens dat de naam ‘Graaf’ al vastligt voor het nieuwe belevingscentrum over de graven van Loon. Hij vraagt dat de naamkeuze een traject moet volgen van advies. Hij pleit voor meer betrokkenheid en openheid. Schepen Eric Awouters (Open Vld-Stroop) stelt in zijn reactie dat de naam ‘Graaf’ de werknaam is. “Bovendien sluit de naam aan bij datgene dat we willen realiseren en is het op voorstel van geschiedkundigen”, repliceert hij. “Maar het staat eenieder vrij om advies te vragen aan de vrijetijdsraad.”

Landschapspark: Schepen Jeroen Bellings (Open Vld) geeft toelichting bij het voorstel ‘Hart van Haspengouw’. “Samen met 16 Haspengouwse gemeenten dingt Borgloon mee naar de officiële titel Landschapspark. Onze kandidatuur is in Brussel gehonoreerd en we hebben een budget gekregen om een masterplan uit te werken met de diverse sectoren. Dat plan ligt nu voor en geldt voor 24 jaar.” De raad keurt het plan goed. Het is nu afwachten of Hart van Haspengouw effectief het predikaat ‘Landschapspark’ zal krijgen.