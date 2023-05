Neos Maaseik luistert naar het boeiende verhaal van een fietstocht van 111 weken

Wat maak je mee bij een tocht over de Rocky Mountains, over gravelwegen? Hoe is het wildkamperen, het slapen in kerken? Wat neem je mee? Tijdens een lezing voor Neos Maaseik vertelden Jacinta Creten over haar 111 weken durende fietstocht, samen met Frank Abbing. Ze begonnen eraan in Vancouver in mei 2017 en eindigden in Patagonië in december 2019. Zij fietsten meer dan 28.000km door 14 landen. Jacinta weet haar verhaal op een prachtige manier te brengen met leuke anekdotes uit de vele ontmoetingen die ze gehad hebben met de lokale bevolking.