Nieuw bestuur van Tuinvrienden Banneux 2.0 huldigt heks in

De Heksenfeesten in de Hasseltse Banneuxwijk hebben niets te maken met Halloween, maar alles met de verhalen van de Hasseltse schrijver Alfons Jeurissen (Hasselt, 19 mei 1874 - Ekeren 18 juni 1925). Zijn volksverhalen over het dagelijkse leven op de hei en het bijgeloof over heksen en spoken vormde de inspiratie voor de Heksenfeesten. Met de Revival wil de Banneuxwijk weer de grootste griezeltuin van Limburg worden. In 2022 was er reeds een grote tentoonstelling met oude foto's en filmpjes van 50 jaar geleden. In 2023 staat er een massaspel met Heksenverbranding op het programma, en in 2024 zal de vernieuwde Heksenstoet opnieuw door de Banneuxwijk trekken zoals 50 jaar geleden. Op dat moment wordt ook de 150ste geboortedag van Alfons Jeurissen gevierd.De Tuinvrienden van Banneux doen volgend jaar met een groep ook mee in de stoet. Met de samenwerking wil het nieuwe bestuur van de volkstuinen de sociale cohesie in de wijk versterken. Er wordt onder meer gekeken in de richting van de schooltjes in de wijk, voetbalclub Hoger Op Heide Hasselt, de Corda-campus,...Maar waarom de heks nu al werd ingehuldigd? Omdat ze tegen de zomer “een rok vol bonen” zal hebben, zoals de traditie het wil! Initiatiefnemer en voorzitter van de stuurgroep van de Revival Heksenfeesten, Jan Dierckx, nam samen met Alain Devroo, de nieuwe voorzitter van de Tuinvrienden Banneux 2.0 en createur van de heks, de honneurs waar!Meer info: www.heksenfeestenhasselt.be