Benut Antwerp Giants het thuisvoordeel of pakt Oostende uit met een steal in de finale van de play-offs?

Vanavond (20u30) wordt in de Lotto Arena de derde wedstrijd van de Belgische finale van de play-offs betwist. Antwerp Giants ontvangt Oostende en de tussenstand in deze best of five is 1-1. De Giants beschikken over de pole-postion en willen het thuisvoordeel intact houden.

De eerste finalewedstrijd bracht een 63-62 zege voor de Sinjoren. De tweede partij bracht dinsdag dan weer een demonstratie van Oostende: 94-60. Het is dus uitkijken of Antwerp Giants vanavond na de opdoffer aan de kust zich herpakt of dat de West-Vlamingen met een “steal” en dus zege on the road de poort richting twaalfde opeenvolgende titel opent. “Ik verlies liever na een slechte wedstrijd met een dertiger dan na een goede partij en met een vijftal punten. Je weet nu waar je werkpunten liggen en dat je je “homecourt” moet beschermen,” zei coach Ivica Skelin van Antwerp Giants. Die werkpunten van de Giants zijn dan ook duidelijk. Een betere shotselectie en afwerking.

Zeker bij spelers als Reggie Upshaw, Brandon Anderson, Ferdinand Zylka en Desonta Bradford. Zij moeten het trio Jean-Marc Mwema, Thijs De Ridder en Ivan Marinkovic meer offensieve steun geven. Ook in de rebound lagen de Sinjoren dinsdag fel onder. Wil de bekerwinnaar van dit seizoen die eerste titel sinds 2000 naar Antwerpen brengen zal vanavond dus met een topprestatie worden uitgepakt.

“Het staat 1-1 en niet meer dan dat. Oké we winnen met ruim verschil en dat geeft uiteraard een goed gevoel. Ik denk echter niet dat Antwerp Giants nog aan die partij zal denken als vanavond de derde finalewedstrijd van start gaat. Wij moeten dat ook niet doen. Vooral al het goede bevestigen en dit over de ganse selectie. Dinsdag was iedereen top en dat was belangrijk om te constateren,” zei coach Dario Gjergja van Oostende. Er worden 5.500 toeschouwers verwacht in de Lotto Arena. Online (www.teleticketservice.com) en aan de kassa (vanaf 19 uur) worden de laatste tickets verkocht. De wedstrijd is uiteraard ook live te volgen en vanaf 20u15 op Play en Pickx + Sports. De vierde wedstrijd is zaterdag om 20u30 in Oostende en een eventuele vijfde wedstrijd maandag (Pinksteren) in Antwerpen en reeds om 17 uur.

Uitslagen finale (best of five):

Telenet Giants Antwerp-Oostende 63-62

Oostende-Telenet Giants Antwerp 94-60

Programma finale (best of five):

25 mei 20.30 Telenet Giants Antwerp-Oostende

27 mei 20.30 Oostende-Telenet Giants

29 mei 20.30 (eventueel) Telenet Giants Antwerp-Oostende