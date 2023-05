Samana Dorne gaat op bedevaart naar Mariapark

Na het welkomstwoordje in parochiezaal De Moffel was het tijd voor een tas koffie of thee met Limburgse vlaai. Daarna gingen ze in groep te voet naar de kerk. In de kerk was er een mooie, sfeervolle Maria-hulde verzorgd door Koen en Elly.Na de hulde trokken ze naar de grot in het park. Eenmaal terug in de kerk werden ze verwend door een muzikaal optreden van Koen en Elly (GeBaK). Intussen had het keukenteam in de parochiezaal een lekkere warme maaltijd bereid.Het was voor alle deelnemers een dag om nieuwe energie op te doen.