Leerlingen Don Bosco Helchteren leren houtdraaien

Tijdens deze workshop was er uiteraard ruimte voor de theorie en interessante weetjes maar de nadruk lag op de techniek in de praktijk. Het was een echte “hands on” training. De leerlingen brachten zoveel mogelijk tijd door achter de draaibank en ze merkten al snel dat houtdraaien leuker en leuker wordt naarmate je de techniek meer in de vingers krijgt.