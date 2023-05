UNIZO Genk neemt kijkje achter de schermen bij Youston

Neen, geen stoffige zolder waar dozen worden gestapeld, maar een high end archief met de laatste nieuwe digitale oplossingen voor de klant. Oprichter Pieter Vansynghel en ceo Jef Vandecruys namen de aanwezigen mee achter de schermen van het bedrijf. Het bedrijf zet ook erg in op het HR beleid waarbij elke medewerker een warm lid van de Youstonfamilie is. “De gemeenschap van Genk is voor Youston belangrijk, onze medewerkers leggen we graag in de watten, maar ook lokaal kopen bij de Genker ondernemers is een must in onze bedrijfsfilosofie”, aldus Pieter Vansyngel. “Ondernemers laten kennismaken met parels in onze stad is een kerntaak van UNIZO Genk. We blijven als lokale ondernemersvereniging inzetten op kennisdeling en netwerking. Het was voor UNIZO Genk een eer om Youston te mogen bezoeken”, zegt Luca Bruno, voorzitter van UNIZO Genk.