Het is weer die tijd van het jaar: de belastingbrief invullen. — © rr

Wie denkt dat de fiscus enkel de belastingaangifte van zelfstandigen, vrijeberoepers of ondernemers tegen het licht houdt, vergist zich schromelijk. Zeker nu de fiscus volop rekent op slimme technologie zoals datamining, webscraping en artificiële intelligentie, blijft niemand buiten schot. “Het is een van de best geïnformeerde overheidsdiensten van ons land.”