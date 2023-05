Khloe Kardashian voelt zich schuldig om keuze voor draagmoederschap

Realityster Khloe Kardashian voelt zich schuldig omdat ze haar zoon Tatum via een draagmoeder heeft gekregen. Dat zegt ze in de nieuwe aflevering van de realityserie The Kardashians. “Ik zou willen dat iemand eerlijk was over het draagmoederschap”, zegt ze.

Khloe Kardahsian heeft haar baby Tatum via een draagmoeder gekregen. De vader is haar ex Tristan Thompson, met wie ze ook dochter True heeft. Van True was ze wel zelf zwanger. Net een paar weken nadat de vrucht in de buik van de draagmoeder was geplaatst, werd bekend dat Thompson ook een kind bij een andere vrouw verwachtte.

In de eerste aflevering van de realityserie over de Kardashians is ze openhartig over die ervaring tegenover haar zus Kim en familievriend Scott Disick. “Het was zo raar”, zegt Khloe. “Ik stak zeker mijn kop in het zand en verwerkte niet wat er gebeurde. Dus ik denk dat ik het pas realiseerde toen ik naar het ziekenhuis ging.”

Minder verbonden

Disick vraagt aan haar of ze zich minder verbonden voelt met de baby dan met haar dochter True. Khloe aarzelt even, maar bevestigt het dan wel. “Mensen hebben mij verteld dat dat even kan duren”, zegt ze. Kim heeft ook haar twee jongste kinderen via een draagmoeder gekregen en weet hoe anders die ervaring is. Zij leek echter geen problemen te hebben met de band tussen haar en de kinderen.“Ik denk dat het anders is als de baby in je buik is”, zegt ze. “Dan voelt de baby je hart. Er is niemand anders die jou zo vanbinnen kan voelen. Maar iedereen verbindt zich op zijn eigen manier.”

Khloe zegt dat het echter niks te maken heeft met de baby zelf, maar met alle omstandigheden en ook omdat het erg zakelijk aanvoelde. “Ik was in shock na deze ervaring”, zegt ze. “Ik voelde me echt schuldig dat de draagmoeder net was bevallen en ik de baby meenam naar een andere kamer. Ik zou willen dat iemand eerlijk was over het draagmoederschap. Het betekent niet dat het goed of slecht is. Het is gewoon anders.”