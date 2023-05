Assita Kanko (N-VA) reageert op meldingen van grensoverschrijdend gedrag: “Ik sta sterk in mijn schoenen”

“Op dit moment kan ik de inhoud van het dossier niet ten gronde ingaan aangezien de procedure nog loopt, maar de titels die in de pers verschijnen, dwingen me om de context toch even duidelijk te schetsen”, begint ze haar betoog. “Ik betreur dat er tegenwoordig kennelijk niet langer gewacht kan worden op een officiële uitspraak van een instantie die dit soort personeelskwesties op een volledige, grondige en procedureel correcte manier onderzoekt. Zeker gezien een eerdere uitspraak het personeelslid in kwestie al ongelijk gaf over een parallelle klacht.”

Kanko heeft het over een “gewezen medewerker” in het Europees Parlement die een tijd geleden klacht indiende tegen zijn ontslag. “Die klacht is volgens een procedure reeds behandeld en is op 17 mei volledig geseponeerd”, zegt ze daarover. “Daarnaast heeft hij enkele maanden geleden een zogenoemde ‘misbruikprocedure’ tegen mij laten opstarten wegens ongeoorloofd veeleisend gedrag. Tot mijn spijt en frustratie neemt die procedure veel tijd in beslag en loopt die dus nog. Ik heb binnen die procedure al mijn argumenten en weerleggingen aangeleverd en sta mijns inziens sterk in mijn schoenen.”

Ze voegt daaraan toe dat ze zich altijd aan de regels heeft gehouden van die procedure. “Die regels garanderen de rechten van de klager en verdediging en leggen zo onder meer op dat er niet naar de buitenwereld gecommuniceerd wordt. Bijvoorbeeld door eenzijdig één versie van een verhaal te lekken. Helaas stel ik vast dat dat nu wel gebeurt.” Kanko zegt dat ze verder geen commentaar in de pers zal geven zolang de procedure loopt “uit respect voor de procedure, de commissie die ze uitvoert, het Europees Parlement én voor de privacy van alle partijen”.

Kanko laat weten dat ze intussen blijft werken op haar dossiers in het Europees Parlement en hoopt dat dit snel achter de rug is. “Zodat ik mij opnieuw volledig kan focussen op mijn werk en mijn familie”, sluit ze af.

Het is niet duidelijk wanneer de resultaten van het onderzoek door het Europees Parlement bekendgemaakt zullen worden, dat varieert van geval tot geval.