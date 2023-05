Volgens Alain Remue van de cel Vermiste personen is de kans groot dat de Britse agenten nieuwe aanwijzingen hebben. — © Marc Gyssens, AP

Werd het lichaam van de kleine Madeleine ‘Maddie’ McCann in het meer bij de Arade-stuwdam in Portugal gedumpt? Speurders zijn er voor de derde dag op rij met de grote middelen op zoek naar sporen van het meisje dat 16 jaar geleden verdween. Er zijn al stukjes textiel gevonden, zegt een woordvoerder van de politie. Maar het is te vroeg om van een doorbraak te spreken.