Robert Nouwen voor het standbeeld van Ambiorix, die sinds 1866 uitkijkt over de Grote Markt in Tongeren. — © Raymond Lemmens

Tongeren

In 2005 werd Ambiorix in Vlaanderen verkozen tot vierde grootste Belg aller tijden, maar in zijn nieuwe boek werpt de Tongerse historicus Robert Nouwen nieuw licht op de koning van de Eburonen. “Hij was een collaborateur die eieren voor zijn geld heeft gekozen.”