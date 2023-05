Ron DeSantis stelt zich kandidaat voor presidentsverkiezingen 2024, gesprek met Musk is technische flop

Zoals verwacht heeft Ron DeSantis (44), de gouverneur van de Amerikaanse staat Florida, zich woensdag kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen van 2024. Woensdagavond (Belgische tijd) diende hij de nodige documenten in. Hij bevestigde zijn kandidatuur nadien in een campagnevideo en – na technische problemen – uiteindelijk ook in een gesprek met Elon Musk op Twitter.

Het moest een “historische” aankondiging op sociale media worden, maar terwijl het Twitter-interview vertraagd was door technische problemen lanceerde het team van DeSantis via Fox News toch een traditionele campagnevideo. Daarin zegt de gouverneur dat hij zich kandidaat stelt “om onze grootse Amerikaanse comeback te leiden”.

Zijn rivaal Donald Trump reageerde op het platform Truth Social met de woorden: “Zijn kraag is te groot!”

DeSantis haalt in de video, die hij kort na de lancering op Fox ook op Twitter postte, uit naar de huidige regering-Biden. “Onze grens is een ramp. Misdaad teistert onze steden. De federale overheid maakt het moeilijker voor families om rond te komen. En de president spartelt.” Maar volgens de gouverneur van Florida is “achteruitgang een keuze”. “Succes is haalbaar. En vrijheid is het waard om voor te vechten. Het schip rechten vereist het herstel van het gezonde verstand in onze samenleving, normaliteit in onze gemeenschappen, en integriteit in onze instellingen. De waarheid moet ons fundament zijn, en het gezond verstand kan niet langer een ongebruikelijke deugd zijn. In Florida hebben we bewezen dat het kan.”

Daar “verkozen we feiten boven angst, onderwijs boven indoctrinatie, recht en orde boven relschoppen en wanorde”. “We hielden stand toen de vrijheid in het gedrang kwam. We hebben getoond dat we Amerika nieuw leven kunnen en moeten inblazen. We hebben de moed nodig om te leiden en de kracht om te winnen.”

Twintig minuten echo’s en stilte

De honderdduizenden Twitter-gebruikers die naar het gesprek van DeSantis met Elon Musk en andere bondgenoten wilden luisteren, moesten ruim twintig minuten langer geduld uitoefenen om de nieuwe presidentskandidaat te horen spreken. “Er zijn zoveel mensen dat we de servers doen smelten”, klonk het, naast minutenlange stilte, echo’s en microfoonfeedback.

Op Twitter reageerde president Joe Biden meteen met: “Deze link werkt” – naar een webpagina om te doneren aan zijn verkiezingscampagne. Trump schreef op Truth Social onder meer: “Wow! De DeSanctus TWITTER-lancering is een RAMP! Zijn hele campagne zal een ramp zijn. KIJK!” en “Is de DeSantis lancering FATAAL? Ja!”

Nadat de uitzending van de audiostream werd afgebroken, kon DeSantis in een tweede poging toch nog zijn kandidatuur toelichten op Twitter.

Hij verzekerde dat als de Republikeinen hem nomineren, hij ook president zal worden. “Er is geen substituut voor de overwinning”, sneerde hij naar Trump, die nog steeds beweert dat de verkiezingswinst in 2020 van hem gestolen werd. “We moeten een einde maken aan de cultuur van verliezen die de Republikeinse Partij de afgelopen jaren heeft besmet”, zei DeSantis. “We moeten vooruit kijken, niet achteruit.”

Biden mist dan weer kracht terwijl hij “spartelt in het aangezicht van de uitdagingen van ons land en volgt de instructies van de woke mob”, aldus de Republikein.

De gouverneur van Florida hamerde in het Twitter-gesprek op het belang van de vrijheid van meningsuiting. Die is er volgens hem niet meer in de traditionele media, die zouden samenzweren met de overheid. Dat deden ze met name tijdens de coronapandemie. Ook techbedrijven censureerden toen in opdracht van de overheid het debat en “de waarheid” over het virus en de maatregelen, aldus DeSantis, die had geweigerd lockdowns door te voeren. Hij beloofde censuur door “big tech” te zullen tegenhouden en allerlei overheidsagentschappen “op te kuisen”, waaronder de FBI en de gezondheidsautoriteiten, die moeten toegeven dat ze verkeerd waren over het coronavirus.

Zelf doet hij overigens niet aan censuur, zei hij in het Twitter-gesprek, ook al is hij naar eigen zeggen een zeldzame politicus die niet alleen over de strijd tegen woke spreekt, maar ook actie onderneemt. Hij ontkende dat de gedichten van Amanda Gorman werden verboden: volgens DeSantis zijn ze slechts verplaatst van een bibliotheek in een lagere school naar de middelbare school. De boekverboden in Florida zouden een “hoax” van de media zijn: er is geen enkel boek verbannen in zijn staat, boeken zijn alleen uit sommige schoolbibliotheken gehaald op vraag van ouders. En terecht, als het expliciet seksueel is, aldus DeSantis. Hij wil kinderen beschermen.

Het klopt volgens hem ook niet dat hij in de klas wil doen alsof slavernij niet bestond: hij wil critical race theory bannen en geen haat tegenover het land aanleren, maar die geschiedenis van slavernij en discriminatie moet wél aan bod komen. Zijn “gevecht” met Disney is ook terecht, klinkt het: het bedrijf wil privileges dat het niet verdient.

Op het vlak van migratie, suggereerde DeSantis dat hij gefrustreerd is door de loze beloftes van Donald Trump. Hij zou wél zijn beloftes nakomen. Op de eerste dag als president zal hij alvast een noodtoestand afkondigen, aldus de Republikein. Hij wil illegale economische migranten die asiel proberen aan te vragen tegenhouden, en vooral Mexicaanse kartels stoppen die mensen en drugs smokkelen.

DeSantis zette zichzelf neer als een “blue collar kid”, uit een arbeidersgezin. Hij zei goed aan te voelen wanneer de traditionele media en links niet begrijpen wat het volk wil: Ron DeSantis staat voor het gezonde verstand.

Bittere strijd tegen Trump

De voorbije maanden gingen steeds meer waarnemers ervan uit dat DeSantis zou deelnemen aan de Republikeinse voorverkiezingen, waarin hij het moet opnemen tegen onder andere Donald Trump in de strijd om de nominatie. De ex-president had zijn kandidatuur in november al aangekondigd.

De gouverneur van Florida deelt veel standpunten met Trump. Tijdens de pandemie keerde hij zich sterk tegen de coronamaatregelen, hij wil de rechten van transgenders inperken, en hij is een tegenstander van strengere wapenwetten. DeSantis probeert zich wel als een meer betrouwbare politicus te profileren.

Het belooft een bittere strijd te worden tussen de twee rivalen: DeSantis wordt al langer beschouwd als één van de weinige Republikeinse politici die Trump het vuur aan de schenen kan leggen. De ex-president neemt zijn rivaal – die hij “Ron DeSanctimonious” (“schijnheilige Ron”) noemt – dan ook al langer onder vuur. Zijn campagne gaf de laatste maanden al miljoenen dollars uit aan verkiezingsspotjes met persoonlijke aanvallen op DeSantis, en na de aankondiging van diens kandidatuur verspreidde Trump meteen zulke video’s.

In een niet zo ver verleden leek DeSantis de wind in de zeilen te hebben, maar zijn cijfers in de peilingen kenden de afgelopen weken en maanden een serieuze dip: hij zou momenteel aankijken tegen een kloof van 36 procent in het voordeel van Trump. Een gevolg van eigen beslissingen die niet zo goed uitpakten (zoals de beslissing om de strijd aan te gaan met het bedrijf Disney), maar vooral omdat Trump erin geslaagd is om de spotlights weer op zichzelf te richten na zijn arrestatie omwille van fraude in New York.

DeSantis lijkt van plan om zichzelf in de markt te zetten als een jongere, slimmere, meer conservatieve, en minder dramatische versie van Trump. Die laatste heeft echter al een bijzonder trouwe basis, terwijl DeSantis voor de zware taak staat om genoeg kiezers te vinden bij de verschillende fracties van de Republikeinse partij, die vaak met geslepen messen tegenover elkaar staan. Hij moet met name aantrekkelijk genoeg blijven voor kiezers die niets van Trump moeten hebben, zonder diens basis van zich te vervreemden.