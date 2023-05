‘A fool in love’ was slechts het begin: dit zijn de grootste hits van rock-’n-roll-legende Tina Turner

Anna Mae Bullock is overleden op haar 83ste. De boerendochter uit Tennessee ging sinds de jaren zestig als Tina Turner door het leven nadat ze Ike Turner leerde kennen. Het muzikale koppel trouwde en scoorde na A fool in love nog tal van hits. In de jaren zeventig liep het huwelijk op de klippen en moest de zangeres optreden in kleine clubs om uit de schulden te raken. Maar Tina Turner bleef niet lang een nostalgia act en maakte in de jaren tachtig een heuse comeback. What’s love got to do with it, We don’t need another hero en The best werden iconische wereldhits en maakten van het meisje dat in 1939 in het piepkleine Brownsville werd geboren een legende in de rock-’n-roll.