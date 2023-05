Motorcrosser Jago Geerts met succes geopereerd aan pols

Jago Geerts is woensdag in Genk met succes onder het mes gegaan aan zijn polsblessure, die hij vorige zaterdag opliep bij een val in de kwalificaties voor de Grote Prijs motorcross van Frankrijk in de MX2-categorie. Dat heeft zijn team Yamaha donderdag bekendgemaakt.

Geerts kwam zaterdag tijdens de eerste kwalificatieronde van de Grote Prijs motorcross van Frankrijk ten val bij de steilste afdaling. Hij vloog over zijn stuur, maar keerde op eigen kracht terug naar de paddock. Daar voelde hij hevige pijn aan de linkerpols. Onderzoek in het medisch centrum ter plaatse bevestigde een breuk.

De komende weken zal Geerts nauw samenwerken met zijn medisch team, dat zijn vorderingen zal opvolgen en zijn revalidatieplan indien nodig zal aanpassen. Yamaha plakt voorlopig geen datum op een mogelijke terugkeer in competitie voor de Belg. “Yamaha wenst Jago een spoedig herstel en kijkt ernaar uit om hem weer in actie te zien wanneer hij volledig fit is en klaar om terug te keren”, klinkt het.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Geerts telde na zes Grote Prijzen een voorsprong van 48 punten op de Italiaan Andrea Adamo in het algemene klassement in de MX2. Hij won dit jaar de manches in Patagonië, Sardinië en Portugal. In Frankrijk tijdens de zevende manche sprokkelde hij na zijn val in de kwalificaties uiteraard geen punten maar desondanks telt hij nog altijd een punt meer dan Adamo.