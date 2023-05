Patrick Lefevere “heeft het gehad” met gerucht over Remco Evenepoel en Ineos: “Net het omgekeerde is waar”

Geruchten over Remco Evenepoel en de Ineos Grenadiers komen af en toe eens de kop op steken. Zo ook deze week weer. Is er iets van aan? Patrick Lefevere heeft het er stilaan mee gehad. “Ik heb een heel goed gesprek gehad met Remco”, vertelt de baas van Soudal Quick-Step aan onze redactie.

“Remco Evenepoel heeft een gesprek gehad met Lefevere. Hij is volgens een welingelichte bron niet honderd procent tevreden binnen de ploeg en Ineos zou hem nog steeds het hof maken”, valt te horen in Wielerclub Wattage, de podcast van Sporza.

Onzin, volgens Lefevere. “Net het omgekeerde is waar”, vertelt hij. “Ik heb een heel goed gesprek gehad met Remco, over hoe hij zijn toekomst ziet. Indrukwekkend hoe hij daar over nadenkt. Een andere mens ligt een week in de zetel, als je meemaakt wat hij heeft mee gemaakt. Remco denkt nu al na over hoe hij het beste kan maken van de kampioenschappen.”

© © VRT

En ook over het Ineos-gerucht is Lefevere duidelijk. “Ik heb het een beetje gehad met altijd weer die geruchten, dat spook van Ineos dat te pas en te onpas verschijnt. Ze zullen vorig jaar gesproken hebben met vader Evenepoel, maar dat was vorig jaar en concreet is dat nooit geworden. Het is niet omdat Jim Ratcliffe de rijkste man is van Europa dat hij om het even wie of wat kan kopen.”

Evenepoel heeft nog een contract tot 2026 bij Soudal Quick-Step. Hij zou in principe alleen een transfer kunnen maken als een andere ploeg een smak geld op tafel legt.