De befkes zijn terug: tweede seizoen ‘F*** You Very Very Much’ vanaf 5 juli op Streamz

Evelien Bosmans, Frances Lefebure en Violet Braeckman keren teurg als “de befkes” in het tweede seizoen van ‘F*** You Very Very Much’ — © Streamz

Hoe zou het zijn met An, Flo en Violet, aka de befkes? Dat komen we te weten in het tweede seizoen van F*** You Very Very Much dat vanaf 5 juli te zien is op Streamz. Verwacht u aan de zoektocht naar de perfecte zaaddonor, een kerkkoor en enkele nieuwe (Limburgse) gezichten.

Twee zomers geleden maakten we op Streamz - en iets later op Play4 - kennis met beste vriendinnen An, Flo en Violet, die nogal spartelden door hun jaren als dertigers. Vanaf 5 juli gunt regisseur-scenarist Bert Scholiers, die in Hasselt opgroeide, ons een blik op het verdere bestaan van de befkes.

Het studentikoze bestaan van An (Frances Lefebure) kabbelt twee jaar later weldadig voort, tot er iets zeer onwenselijk gebeurt: ze wordt namelijk verliefd. Flo (Evelien Bosmans) heeft het ondertussen geschopt tot bekende actrice en is samen met haar geliefde Kato (Violet Braeckman) op zoek naar de perfecte zaaddonor voor de perfecte baby. Violet (Daphne Wellens) blijkt gelukkig getrouwd met tandarts Joris (Jonas Geirnaert). Alle ondernemingslust die ze vroeger in haar affaire en alcoholverslaving stak, kanaliseert ze nu naar een voorbeeldig bestaan: ze is een healthfreak, drinkt niet meer en zit bij een… kerkkoor.

© Streamz

Tiny Bertels, Damiaan De Schrijver en Peter De Graef keren terug in hun bijrollen, maar we mogen ook enkele nieuwe gezichten verwelkomen: onder meer Flor Van Severen - broer van Boris -, Robbert Vervloet, Herwig Ilegems, Marleen Merckx, Tom Audenaert, Maarten Mertens en de Zonhovense Charlotte Timmers zullen hun opwachting maken in het wonderlijke befkes-universum.

‘F*** you very, very much’, de eerste twee afleveringen van seizoen 2 zullen vanaf 5 juli te zien zijn op Streamz. Daarna verschijnt er wekelijks een nieuwe aflevering. Seizoen 1 is nu te (her)bekijken op Streamz