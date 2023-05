GEMEENTERAAD. Pittig debat over trage weg in Wijchmaal: “Decennia onterecht afgesloten”

Peer

Burgerbudgetten: De stad wil lokale initiatieven rond bestrijding van armoede en sociale ongelijkheid stimuleren via burgerbudgetten. Burgemeester Steven Matheï (cd&v) presenteerde het reglement met de voorwaarden aan de gemeenteraad. “Geselecteerde projecten kunnen tussen de 1.000 en 10.000 euro steun krijgen. Er zal eerst een oproep gebeuren waarna projecten kunnen worden ingediend. Eerst wordt de ontvankelijkheid beoordeeld, en vervolgens zal een expertenjury nagaan of aan de voorwaarden wordt voldaan. Bij een goedkeuring moet het project binnen het jaar worden gerealiseerd, met in aanloop een regelmatige rapportage over de stand van zaken.”

Wegen: Het beleid besloot niet in te gaan op het verzoek om een in onbruik geraakte trage weg tussen de Achterstraat en Achelmansstraat te erkennen als een gemeenteweg, wat tot een pittig debat leidde. Schepen Sigrid Cornelissen (cd&v) stelde dat een publiek gebruik gedurende 30 jaar niet kon worden aangetoond, een belangrijke voorwaarde in het decreet op gemeentewegen. “Er is een uitgebreid onderzoek gebeurd door een landmeter. Er zijn historische kaarten en luchtfoto’s geraadpleegd. Ook werd het stadsarchief doorplozen, en er waren plaatsbezoeken”, motiveerde de schepen. “Tot 2000 was er een weg zichtbaar, maar nadien wordt de weg niet meer vermeld op kaarten. Ook zijn er vandaag geen gebruikssporen meer te vinden.” Appel en N-VA onthielden zich. “Wegens het alsnog ontbreken van een duidelijk beleidskader rond gemeentewegen, was het beter geweest deze beslissing uit te stellen”, stelde raadslid Kathleen Soors (Appel). Raadslid Dominique Vanderhoydonck (Appel) reageerde dat deze trage weg decennia onterecht is afgesloten geweest. “Door een ondertussen overleden eigenaar werd een afsluiting aangebracht waardoor dit pad gewoonweg niet te betreden was. In het verleden is daar ook juridisch tegen geprotesteerd. Is deze beslissing niet wat kort door de bocht?” Burgemeester steven Matheï (cd&v) reageerde dat een erkenning juridisch niet stand zou houden. Onafhankelijk oppositieraadslid Peter Smeets was het hier niet mee eens. “Het gaat hier om een bestaande weg, ingetekend op het gewestplan, waarvoor een heropening wordt gevraagd”, waarop Smeets plots opstapte. “Ik stem niet voor, niet tegen, geen onthouding, ik trek mij volledig terug voor dit punt.”

Brandweer: Oppositieraadslid Ellen Reumers (Vooruit) polste of er zich al vrijwilligers hadden aangediend voor de brandweerpost die tegen 2027 wordt gebouwd in Peer. “De aanwervingscampagne is nu gestart, maar er hebben zich recent al enkele geïnteresseerden aangediend waaronder voormalige brandweervrijwilligers die recent naar Peer verhuisden en de draad hier terug willen opnemen”, stelde burgemeester Matheï.