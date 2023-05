Al 750 everzwijnen afgeschoten, maar nu zet Leopoldsburg nog grotere middelen in

Om de overlast van everzwijnen is in Leopoldsburg in te perken heeft de gemeente beslist om in juni de intensieve jacht op evers in te zetten. De dieren komen vanuit het militair domein naar de aanpalende wijken op zoek naar eten. Dat zorgt voor een toenemende overlast, onveilige situaties en schade aan tuinen en omheiningen.

“De gemeente, Defensie en het Agentschap Natuur en Bos werken nauw samen met de jagers om het aantal everzwijnen in toom te houden. We stellen echter vast dat drukjachten alleen hiervoor niet voldoende zijn. Tijdens het vorige jachtseizoen werden in de vallei van de Zwarte Beek om en bij de 750 evers afgeschoten, maar daarmee raakte het probleem niet opgelost. Daarom is er na overleg beslist om tijdens de maand juni ’s nachts te jagen in de rand van het militair domein. De inwoners van Leopoldsburg krijgen hierover allemaal een folder in de bus. Het gaat om drie zones: het Koninklijk Park en het Nieuw Park, Zone Malakoff en de Schrikheide. We zullen waarschuwingsborden plaatsen aan de toegangen tot deze zones”, zegt burgemeester Wouter Beke.

Doorgangsverbod

Er zal gejaagd worden tussen 20 en 6 uur van maandag tot en met vrijdag. Op zaterdag- en zondagavond wordt er dus niet gejaagd. Tijdens de jacht heerst er een strikt doorgangsverbod voor iedereen, ook voor mensen met een erkende toelating. De burgemeester vaardigde dit verbod uit omwille van veiligheidsoverwegingen. Vandaar het advies om ook huisdieren aan de leiband te houden als je in de buurt van deze zones komt. Verder beklemtoont Wouter Beke dat men ook in de buurt van de betrokken zones nog veilig in de tuin kan vertoeven. “Er wordt sowieso niet in de richting van huizen geschoten. Bovendien zitten de jagers op een hoogzit en schieten ze naar beneden, zodat een kogel zich bij een gemist schot altijd in de grond boort. Tenslotte raden wij ook aan om de everzwijnen zeker niet te voederen of etensresten in de tuin te gooien.”

Info: www.leopoldsburg.be/overlast-door-everzwijnen-wat-te-doen