Kamerlid Kristof Calvo (Groen) stopt met nationale politiek: “Tijd voor nieuwe wegen en een andere rol”

Kristof Calvo (Groen) stopt in 2024 met nationale politiek. Dat heeft hij bekendgemaakt op Twitter. “Ik maak een keuze voor Mechelen én voor een andere politiek”, klinkt het in een open brief.

De 36-jarige Calvo zal in 2024 geen kandidaat zijn bij de federale verkiezingen. Daarvoor zou hij een uitzondering moeten vragen aan zijn partij, en dat doet hij niet. Calvo wil zich concentreren op Mechelen, dat hij “een plek van hoop” noemt.

Calvo was in de vorige legislatuur in de Kamer hét gezicht van de groene oppositie tegen de Zweedse regering met N-VA. Maar na de tegenvallende resultaten bij de verkiezingen van 2019 – de groenen gingen wel vooruit, maar veel minder dan verhoopt – en een vicepremierschap dat niet naar hem, maar naar Petra De Sutter (Groen) ging, moest een erg ontgoochelde Calvo zichzelf al opnieuw uitvinden, weg van de schijnwerpers.

Keuze voor “andere politiek”

Calvo kiest er nu voor om de nationale politiek helemaal achter zich te laten, en zich te concentreren op zijn stad Mechelen. “Kies ik nu voor de zijlijn? Het omgekeerde is waar”, klinkt het in een open brief. “Lokale politiek is dichtbij mensen. Het gaat om concrete daden in plaats van loze beloftes of straffe kreten. Zoals elke mens wil ik iets kunnen opbouwen in plaats van te moeten afbreken. Ik wil een actor zijn, geen commentator. Niet cynisch worden, maar een voluntarist blijven.”

Calvo wil in zijn laatste maanden als Kamerlid naar eigen zeggen wel nog een aantal “doorbraken forceren”, met name rond de hervorming van de partijfinanciering. Hij wil intussen ook blijven werken aan politieke vernieuwing, en komt in het najaar met een nieuw boek. “Op termijn droom ik van een denktank, een ontmoetingsplek voor progressieve mensen binnen en buiten de politiek.”

Calvo sluit zijn boodschap af met een opvallende vooruitblik op de verkiezingen van 2024. “Een nieuwe Zwarte Zondag kondigt zich aan, een pikzwarte deze keer. Ons politiek systeem is oud, moe en versleten. We moeten revolutie maken voordat die uitbreekt, zei Nederlands politicus Hans Van Mierlo ooit. De revolutie staat op uitbreken. De tijd om ze zelf te maken, wordt steeds korter”.

Jongste parlementslid ooit

Calvo kwam in 2010 als jongste parlementslid ooit – toen 23 jaar – de Kamer binnen. Hij was na de verkiezingen van 2014 jarenlang alternerend Kamerfractieleider voor Groen/Ecolo. In Mechelen zit Calvo sinds 2012 in de gemeenteraad. Hij vormt in de stad al jaren een stevige tandem met burgemeester Bart Somers (Open VLD). De stadslijst van liberalen, groenen, en onafhankelijken (VLD-Groen-m+) haalde in 2018 zelfs de absolute meerderheid. Sinds 2018 is Calvo ook fractieleider van de meerderheidsfractie in de gemeenteraad.

Calvo is na Björn Rzoska, Elisabeth Meuleman, Barbara Creemers, en An Moerenhout al het vijfde parlementslid van Groen op korte tijd dat een vertrek uit de nationale politiek aankondigt. Kamerfractieleider Wouter Devriendt maakte woensdag bekend dat hij wél een nieuwe ambtstermijn ambieert.