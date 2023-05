Verrassende wending in Nederland: succescoach Arne Slot legt Tottenham naast zich neer en blijft bij Feyenoord

Slot is grof wild op de trainersmarkt. De Nederlander was dé topkandidaat bij Tottenham, maar legt de Premier League naast zich neer. Hij zegt zelf nooit onderhandeld te hebben met de Spurs. “Ik heb een hoop gehoord over de interesse van andere clubs in mij”, aldus Slot. “Ik ben dankbaar voor de waardering die daaruit spreekt, maar mijn wens is om bij Feyenoord te blijven. Er lopen geen transferbesprekingen, die zijn er ook niet geweest. De bespreking van gisteren (woensdag, red.) ging uitsluitend over een eventuele verlenging.”

Met Feyenoord gaat Slot nu de Champions League in na alweer een topjaar. Dit seizoen pakten de Rotterdammers de landstitel, vorig seizoen speelden ze nog de finale van de Conference League. “We willen verder bouwen op de basis die er de afgelopen twee seizoenen is gelegd. Ik kijk uit naar het nieuwe seizoen bij Feyenoord.” Slot is sinds 2021 aan de slag bij Feyenoord, hij begon zijn trainerscarrière bij AZ.