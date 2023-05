Posters roepen op tot boycot om te winkelen bij Delhaize

Het sociaal conflict bij Delhaize blijft duren en het personeel krijgt ook meer en meer steun. In tal van steden zijn woensdagnacht honderden affiches opgehangen waarin wordt opgeroepen tot een boycot.

Onbekenden hebben in de nacht van woensdag op donderdag bijna 500 reclameborden gekaapt in verschillende steden in het hele land. Ze hebben er posters opgehangen waarin ze het grote publiek oproepen om Delhaize te boycotten en er dus geen inkopen meer te doen.

“Boycot Delhaize“ en “De arbeiders staken: aan welke kant sta jij?“, zo staat er te lezen op de billboards in Brussel, Namen en Luik. De actie wordt volgens RTBf opgeëist door het collectief Boycot Delhaize.

“Met deze posters willen we iedereen die nog bij Delhaize winkelt, uitnodigen om zich aan te sluiten bij de vele klanten van de winkel die besloten hebben de werknemers te steunen door het merk te boycotten ”, zegt een woordvoerder.

Het collectief zegt verontwaardigd te zijn over de herhaalde aanvallen op het recht om te staken en het oorverdovende stilzwijgen van de linkse partijen in de regering.