Van Gerwen kende allesbehalve ideale voorbereiding op play-offs Premier League: “Gebruik pijnstillers en fysiotherapie”

Donderdagavond valt de beslissing in de Premier League darts. Dan spelen Michael van Gerwen, Michael Smith, Gerwyn Price en Jonny Clayton de play-offs in Londen om uit te maken wie dit jaar de titel op zak mag steken. Van Gerwen neemt het in de halve finale op tegen Smith, maar de voorbereiding verliep voor de Nederlander allesbehalve ideaal.

Een verontrustend beeld voor de fans van Van Gerwen vorige week in Aberdeen tijdens de kwartfinale van de laatste speelronde van de Premier League. In zijn wedstrijd tegen de Brit Chris Dobey begint de Nederlander bij een 5-0 voorsprong zijn schouder wat los te maken met allerhande bewegingen. Van Gerwen wint de match nog wel, maar geeft wegens een schouderblessure forfait voor de halve finale tegen onze landgenoot Dimitri Van den Bergh. “Het is een heel kleine blessure, maar het heeft wel veel invloed op mijn spel. Ik gun het de anderen ook niet om zo van mij te winnen. Als ik speel, is het aan honderd procent”, zo vertelde hij toen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De blessure lijkt inderdaad mee te vallen, want enkele dagen later speelt Van Gerwen alweer in de Players Championship. En dus bestaat er geen twijfel dat de drievoudige wereldkampioen er in de play-offs van de Premier League bij is. Al was er toch wat twijfel bij Van Gerwen zelf. “Er waren een paar dagen in het weekend dat ik niet honderd procent zeker was, maar net daarom speelde ik. Mijn specialist zei dat als ik speelde, ik het erger kon maken. Maar als ik speelde moest ik mijn arm soepel laten bewegen en genoeg rusten.”

“De blessure is nu weg, maar natuurlijk gebruik ik pijnstillers en krijg ik fysiotherapie omdat je het op gang moet houden. Je moet er alles aan doen om de play-offs te halen”, waarna hij zijn fans geruststelt. “Ik zou hier niet zijn als ik me niet honderd procent zou voelen. Het zou geen zin hebben om hier te zijn als ik niet op volle sterkte zou kunnen spelen”, aldus Van Gerwen bij Sky Sports.