Europees Parlement opent onderzoek naar Assita Kanko (N-VA) voor grensoverschrijdend gedrag

Het onderzoek kwam er na een klacht die in november 2022 werd ingediend. Politico sprak met drie anonieme voormalige stafleden die ook tekstberichten, e-mails, en stemopnames van Kanko aanhaalden, waaruit naar verluidt zou blijken dat ze haar stafleden tijdens weekends, vrije dagen, en buiten de kantooruren – ’s ochtends vroeg en soms ook midden in de nacht – contacteerde. Het drietal zegt ook dat er een angstcultuur bestaat in het kantoor van Kanko, dat ze onmogelijke eisen stelde, en ongepaste verzoeken in haar privésfeer eiste.

Het trio erkent dat werken in de politiek gelijkstaat aan onregelmatige uren, maar is van mening dat Kanko daarin “onredelijk” te werk ging. “Het moest altijd meteen gebeuren, dus moest je vrienden en familie achterlaten om aan haar verzoeken te voldoen. En dan veranderde ze een dag later van mening, en ging ze terug naar het oorspronkelijke plan. Dat gebeurde constant, en maakte ons allemaal gek.”

Twee stafleden hebben het ook over “psychologische spelletjes” door Kanko. “Ze doet je geloven dat jij het bent die iets verkeerd heeft gedaan of gezegd, zelfs als je bewijs van het tegendeel hebt”, klinkt het. Ze beschrijven ook hoe Kanko geen onderscheid maakte tussen professionele en persoonlijke eisen: zo zou ze haar stafleden gevraagd hebben om eten te gaan halen of op haar kind te babysitten, persoonlijke boodschappen te doen, of private administratieve taken uit te voeren.

(later meer).