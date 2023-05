Opnieuw schip vastgelopen in Suezkanaal

Er is donderdagochtend opnieuw een schip vastgelopen in het Suezkanaal. Sleepboten proberen het containerschip momenteel weer vlot te krijgen. Dat meldt The Guardian.

Het gaat om de Xin Hai Tong 23, een 190 meter lang containerschip dat onder de vlag van Hongkong vaart. Het schip bevindt zich in het zuidelijke gedeelte van het kanaal, en is vastgelopen op de oostelijke oever. Drie Egyptische sleepboten proberen het schip donderdagochtend zo snel mogelijk weer vlot te krijgen.

In 2021 lag het containerschip Ever Given bijna een week lang vast in het Suezkanaal, wat wereldwijd logistieke verstoringen veroorzaakte.

