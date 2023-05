VIDEO. Wat een pijnlijke owngoal! Keeper trapt tegen hoofd eigen verdediger, waarna bal in doel belandt

Zalgiris Kaunas tegen Zalgiris Vilnius in de Litouwse bekercompetitie: het is niet meteen de wedstrijd waarop de gemiddelde voetbalfan afstemt. Toch gaan de beelden van de 3-0 uit die wedstrijd de wereld rond, en wel omwille van de onwaarschijnlijke knulligheid ervan. De keeper van Zalgiris Vilnius trapte de bal namelijk pardoes tegen het achterhoofd van zijn verdediger, waarna de bal netjes in doel belandde. En de verdediger in kwestie, die moest even bekomen van de pijn (en misschien ook van de schaamte).