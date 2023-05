VIDEO. Dansende Romelu Lukaku en ploegmaats van Inter vieren bekerwinst met sigaren in kleedkamer

Inter heeft de eerste van twee finales tot een goed einde gebracht. De Nerazzurri staken woensdagavond de Coppa Italia in de lucht door met 1-2 te winnen van Fiorentina. Lautaro Martinez, het maatje van Romelu Lukaku, was de grote held met twee goals. En Big Rom maakte wederom indruk tijdens zijn invalbeurt van een dik halfuur. Dat mocht gevierd worden.

Inter deelde in de nacht van woensdag op donderdag beelden van de feestende spelers in de kleedkamer. Daarop is onder meer te zien hoe Lukaku het fantastisch naar zijn zin heeft, al dansend met een sigaar in de mond. Het is hem gegund na een onwaarschijnlijk lastig seizoen.

De feestbeelden:

