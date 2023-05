Ook An Moerenhout (Groen) stopt in 2024 als parlementslid

Vlaams Parlementslid An Moerenhout wil in 2024 “de fakkel doorgeven”, en zal zich niet opnieuw kandidaat stellen voor een parlementair mandaat. De 39-jarige politica uit Leuven is daarmee na Björn Rzoska en Elisabeth Meuleman al het derde ervaren lid van de huidige Groen-fractie die haar afscheid van de nationale politiek aankondigt.

Bij Groen is het statutair vastgelegd dat parlementsleden na twee legislaturen de fakkel doorgeven. Wie toch langer wil zetelen, moet daarvoor een uitzondering vragen aan de leden. An Moerenhout vraagt die uitzondering niet en stopt na 10 jaar in het Vlaamse halfrond. Zelf noemt Moerenhout het doorschuifprincipe binnen haar partij een “gezond principe”. “Een parlementair mandaat vergt ook veel van je”, zegt ze. Volgens haar staan er in Vlaams-Brabant ook “verschillende getalenteerde mensen klaar om over te nemen”. “Daar ben ik ook heel blij om. Ik geef met veel vertrouwen de fakkel door”, klinkt het.

Moerenhout beet zich de voorbije tien jaar in het parlement vast in verschillende dossiers, gaande van armoedebestrijding tot vluchtelingen en sociaal wonen. In die dossiers wilde ze “de stem van de meest kwetsbaren in de samenleving meer kracht bijzetten”.

De Groen-politica is tevreden omdat ze naar eigen zeggen ook vanuit de oppositie impact heeft gehad op het beleid. Ze verwijst onder meer naar de betere bescherming van gezinnen met kinderen tegen uithuiszetting, de aanpassing van de lesmethode Nederlands voor anderstaligen, of de invoering van correspondentietesten tegen discriminatie onder druk van een Groen-resolutie. “Uiteraard hebben we nog steeds een lange weg af te leggen voordat alle mensen écht gelijke kansen krijgen, maar de stapjes vooruit maken me hoopvol”, aldus nog Moerenhout.