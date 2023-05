“Alleenstaande mannen nog tot minstens 2024 toegang tot opvangnetwerk ontzegd”

Bij ongewijzigd beleid zullen mannelijke verzoekers om internationale bescherming nog tot minstens 2024 systematisch toegang tot het opvangnetwerk in België worden ontzegd. Dat blijkt donderdag uit een gezamenlijk rapport van Artsen zonder Grenzen, Caritas International, Ciré, Dokters van de Wereld en Vluchtelingenwerk Vlaanderen. “Deze situatie kan niet langer worden getolereerd”, klinkt het.

Begin mei wachtten nog 2.950 asielzoekers op een plaats in het opvangnetwerk van Fedasil. Daardoor leven deze mensen op straat of in kraakpanden en kloppen ze bij humanitaire diensten en ngo’s aan voor onderdak, medische zorg en juridische bijstand.

“Dit rapport weerlegt de veronderstelling dat mannen minder kwetsbaar zouden zijn. Zeker wanneer ze gedwongen worden om op straat te leven. Iedereen heeft een dak boven hun hoofd nodig”, onderstrepen de organisaties.

Tussen maart 2022 en vandaag stelden de vluchtelingenorganisaties een explosieve stijging van het aantal hulpvragen van asielzoekers zonder opvang vast. Zo steeg bij Artsen zonder Grenzen het percentage van verzoekers zonder opvang van 5 naar 84 procent op een jaar tijd. De organisatie waarschuwt voor het toenemende aantal gevallen van psychotische stoornissen, posttraumatische stressstoornis en depressie. Daarnaast maakten 59 mensen bij de organisatie melding van geweld. Het gaat dan om fysiek geweld, maar ook discriminatie, psychologisch en seksueel geweld. Bovendien zou dat nog maar het topje van de ijsberg zijn.

Juridische strijd

Ten slotte belicht het rapport ook de juridische strijd die wordt gevoerd. Zo werd Fedasil sinds eind 2021 al meer dan 6.761 keer veroordeeld en vaardigde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens al meer dan 1.656 voorlopige maatregelen uit om ervoor te zorgen dat er onmiddellijke actie werd ondernomen.

“Het systeem van opvang en bescherming moet duidelijk en consistent zijn, met uniforme procedures. Mensen moeten kunnen vertrouwen op een eerlijke behandeling en een tijdige afhandeling van hun verzoeken, zonder onnodige vertragingen of obstakels”, besluiten de organisaties.