Vlaamse muziekkenners over het belang van Tina Turner: “Van Mick Jagger tot Beyoncé, ze hebben het van haar geleerd”

Ze zijn allemaal schatplichtig aan haar, zegt muzikant Jean Blaute. “Van Mick Jagger tot Beyoncé, ze hebben het van Tina Turner geleerd. Ze heeft zo enorm veel betekend voor de zwarte muziek, maar evengoed voor de rhythm-and-blues en de rock-’n-roll.”

Volgens muziekkenner Jos Van Oosterwyck is alle lof die ze nu toegezwaaid krijgt, dan ook terecht. “Ondanks de tegenslagen die ze in haar leven is tegengekomen, bleef ze toch rechtopstaan. Ze groeide uit tot een voorbeeld voor alle soulzangeressen die na haar kwamen. Zowel haar repertoire, als haar shows en de inspanningen die ze leverde op het podium, als de werkethiek die ze aan de dag legde, zijn een grote inspiratie. ”

“Ze werd gedrild en getraind door haar ex Ike. In kleine obscure zaaltjes moest ze de stiel onder de knie krijgen”, zegt Van Oosterwyck. Het is in zo’n obscuur zaaltje dat ook Blaute voor het eerst kennismaakte met het fenomeen Tina Turner. “Het was begin jaren 70 toen ik met mijn vader en vriendin naar een optreden van Ike en Tina ging in een kleine dancing in Zelzate. Op een podiumke van nog geen 50 centimeter hoog stond ze daar op een middag. De setting stond in groot contrast met wat zij bracht. We stonden er pal naast. Het is het meest bedwelmende concert dat ik ooit meemaakte. Ze was grandioos.”

Twee decennia later was het podium van Tina al wat groter en was ze de eerste grote naam bij Tien om te zien. “Wij konden niet geloven dat ze zou komen”, zegt toenmalige presentator Willy Sommers. “Dat een wereldster zoals Tina naar onze studio in Denderleeuw zou komen, was onvoorstelbaar. Op die avond zelf had haar vlucht vertraging en viel ze ook met haar taxi stil op de Brusselse ring. Het werd steeds later en later, dus wij moesten stilaan met de opnames starten. Pas tijdens de show kregen we van de regie het bericht dat ze er was. Zonder generale repetitie kwam ze het podium op en heeft ze twee nummers gebracht.”

En hoewel Turner op dat moment het absolute sterrendom al bereikt had, bleven kapsones uit. “Geen enkele keer kan ik mij herinneren dat ze exuberante eisen stelde. Die contacten verliepen vlot en menselijk”, zegt Van Oosterwyck.

Blaute: “Mijn ex-vrouw was zwanger toen ze Turner mocht interviewen voor VRT. Toen ze het jaar daarop opnieuw in ons land was, vroeg ze meteen hoe het ging met het kindje. Dat verwacht je niet van sterren van dat kaliber.”(nba)