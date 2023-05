Simona Halep beschuldigt dopinginstanties van het “doden” van haar carrière: “Het getuigt van weinig respect”

Simona Halep heeft woensdagavond scherp uitgehaald naar de antidopinginstanties. De Roemeense tennisster is al acht maanden geschorst na een inbreuk op de dopingregels maar klaagt aan dat er wordt getreuzeld in haar dossier.

Halep testte tijdens de US Open van augustus vorig jaar positief op het verboden product roxadustat en zit daarvoor sinds 7 oktober een voorlopige schorsing uit. De 31-jarige Roemeense, winnares van Roland Garros (2018) en Wimbledon (2019), wijt de positieve test aan een vervuild voedingssupplement en schreeuwt al maanden haar onschuld uit. Maar tot haar grote frustratie wordt er maar geen datum voor een hoorzitting vastgelegd.

Op sociale media zegt Halep dat het International Tennis Integrity Agency (ITIA) voor de derde keer haar zaak heeft uitgesteld voor de periode van een maand. “Ik wacht al sinds oktober om berecht te worden. Ik heb, zoals de regels het voorschrijven, verzocht om een snelle hoorzitting. Dit is mijn recht, het staat in de reglementen!”

Halep miste door de affaire al de Australian Open en moet ook een kruis maken over Roland Garros en Wimbledon. Op de ranking is ze weggezakt naar plaats 34. “Ze doden niet alleen mijn reputatie, maar ook mij als professioneel speelster. En dan heb ik het nog niet over de gevolgen voor mijn mentale gezondheid”, gaat Halep verder. “Het misprijzen van de ITF (ITIA) met betrekking tot de snelle hoorzitting waar ik recht op heb, getuigt van zo weinig respect dat ik er geen woorden voor heb.”

Vorige week raakte overigens bekend dat Halep in nog een tweede dopingzaak verzeild is geraakt, dit keer vanwege afwijkende waarden in haar biologisch paspoort.