Politie beukt voordeur van verkeerde huis in: “De agenten vergisten zich van straat. Een menselijke fout”

De lokale politie van Sint-Niklaas was dinsdag bij een interventie genoodzaakt een voordeur in te beuken. Jammer genoeg de verkeerde. “De agenten vergisten zich van straat. Een menselijk fout”, zegt politiewoordvoerder Kim Maes.

De politie werd dinsdag rond 17 uur opgeroepen voor een dringende interventie aan het Koningin Elisabethplein. Door een miscommunicatie reed de patrouille echter naar de Koningin Elisabethlaan. Daar beukten ze, weliswaar op het juiste huisnummer, dus de verkeerde voordeur in.

“Om de privacy te beschermen kunnen we niets inhoudelijk kwijt over de oproep. We kunnen wel bevestigen dat er een hoogdringende tussenkomst noodzakelijk was”, zegt de woordvoerder. “De agenten vergisten zich van straat, waardoor het tot dit onfortuinlijk misverstand kwam. Het gaat om een puur menselijke fout. Die gebeuren jammer genoeg nu eenmaal.”

Vergoeding

De politie betreurt het voorval, maar geeft mee dat als er bij dit soort interventies bij het aanbellen geen reactie komt, het inbeuken van de deur noodzakelijk is. Alle kosten zullen vergoed worden. “Er werd onmiddellijk een ploeg van de brandweer ter plaatse geroepen voor de eerste, provisoire herstelling”, zegt Maes.