Geen Roland Garros in mei. Geen Wimbledon in juni. Geen US Open in augustus. En alle toernooien tussendoor gaan eveneens op de schop. Door aanhoudende rugproblemen schrapt Alison Van Uytvanck (29) haar hele zomercampagne. Troost en afleiding vindt ze bij de kindjes van haar broers en haar nakende trouwfeest.