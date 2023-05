Diepenbeek/Hasselt

Heeft Hasselt (onwetend) een stukje Diepenbeek ingepalmd? Of heeft Diepenbeek een lapje grond in Hasselt? In een weiland bij de kruising van de Universiteitslaan en de Kiezelstraat zorgt de hermeandering van de Galgebeek voor onduidelijkheid. Kunstenaar Bart Lambrichts maakt alvast een verbindend werk op die plek.