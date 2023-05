Witte Huis: “Dood van Tina Turner is ongelooflijk triest nieuws”

Tina Turner is overleden op 83-jarige leeftijd , maakte haar medewerkers bekend via een statement. En de reacties op het overlijden van de muzieklegende blijven niet uit.

“Tina Turner was een icoon, een muziekicoon die vele geweldige momenten had in haar carrière,” zei perschef Karine Jean-Pierre van het Witte Huis. “Heel verdrietig om het nieuws te horen. Ik was een grote fan van Tina Turner. Zoals u aan mijn reactie kunt zien, is dit het eerste wat ik ervan hoor. En het is een enorm verlies, een enorm verlies voor de gemeenschappen die van haar hielden, zeker voor de muziekindustrie.”

Ook collega-zanger Bryan Adams reageert op het trieste nieuws. “Ik zal voor altijd dankbaar zijn voor de tijd die we samen hebben doorgebracht op tournee, in de studio en als vrienden. Bedankt dat je de inspiratie bent voor miljoenen mensen over de hele wereld door je waarheid te spreken en ons het geschenk van je stem te geven. It’s Only Love and that’s all.”

Earvin ‘Magic Johnson’, de voormalige professionele basketbalspeler, schrijft op Twitter dat ze altijd “zoveel energie” op het podium had en “een echte entertainer” was. “Zij creëerde de blauwdruk voor andere grote entertainers als Janet Jackson en Beyoncé en haar nalatenschap zal worden voortgezet door alle energieke artiesten.”

De Amerikaanse acteur George Takei noemt Turner een “ware legende”. Ze was onze River Deep en onze Mountain High, de Private Dancer in onze harten. Ze liet ons zien dat liefde er echt alles mee te maken heeft, en dat we echt nog een held nodig hadden. En zij was het. Rust nu, Proud Mary. Verhef je stem hoog in de hemel. Je was altijd gewoon De Beste.”

