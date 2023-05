Leuvense onderzoekers zetten stap richting supernauwkeurige ‘kernklok’

Een internationaal team onder leiding van fysici van de KU Leuven is er voor het eerst in geslaagd om het ‘tikken’ van deze deeltjes - geen elektronen, maar nucleonen - waar te nemen. Omdat zo’n atoomkern meer dan duizend keer kleiner is dan het atoom en daarom ook minder gevoelig is aan omgevingsfactoren, is de verwachte precisie van een kernklok een pak groter. Een bekende metafoor is die van het voetbalveld, zegt professor en hoofdonderzoeker Piet Van Duppen. “Als de atoomkern de middenstip is, dan vliegen de elektronen in de tribunes.”

Al sinds de jaren 70 voeren fysici onderzoek naar kernklokken, die specifiek gebaseerd zijn op het element thorium-229m. Het is een element dat weinig energie nodig heeft om het van de grondtoestand, thorium-229, naar de vorm thorium-229m te brengen. In het deeltjeslab CERN in Genève zijn de Leuvense fysici er voor het eerst in geslaagd om dit proces, het tikken, te detecteren.

Ze kwamen op het idee om thorium-229m op een andere manier aan te maken dan tot hiertoe gedaan werd: in plaats van het gebruikelijke uranium, gebruikten ze het verval van het radioactieve element actinium-229. “Daarbij komt veel minder achtergrondstraling vrij die de detectie belemmert”, zegt Van Duppen.

De waarnemingen betekenen een belangrijke doorbraak in de ontwikkeling van de kern- of thoriumklok, zegt professor Van Duppen. “Het is moeilijk in te schatten wanneer de eerste thoriumklok zou ontwikkeld kunnen worden, maar dit is een noodzakelijke tussenliggende stap geweest.” Thoriumklokken kunnen in de toekomst de werking van de bestaande GPS-systemen en satellieten fors verbeteren. “Een GPS kan zo goed worden dat je er verschillen in de zwaartekracht mee zou kunnen meten. Daaruit kunnen op zijn beurt bevindingen over de samenstelling van de aarde gedaan worden. Maar ook meer fundamenteel onderzoek is mogelijk: kernklokken zijn uitstekende laboratoria om de fundamentele interacties binnen de kleinste deeltjes te beschrijven.”(agg)