Keerzijde van het succes: ijskoningin Suzanne Schulting wijzigt aanpak in aanloop naar nieuw seizoen

Door deze aanpak is de kans aanwezig dat Schulting de wereldbekerwedstrijden in het najaar overslaat, in de tweede seizoenshelft en bij de WK in Rotterdam wil ze er in ieder geval weer bij zijn.

“Iedereen die mij kent weet dat dit heel moeilijk voor me is. De afgelopen zeven jaar ben ik bijna dagelijks tot het uiterste gegaan”, laat Schulting weten. “Dat heeft me heel veel moois gebracht, maar het heeft ook heel veel van me gevergd. Het is nu echt tijd om de batterij helemaal op te laden voordat ik weer volle bak aan de slag ga zoals ik gewend was.”

© International Skating Union via Getty Images

Schulting won sinds haar doorbraak zes olympische medailles, waarvan drie gouden, en ook tien wereld- en zeventien Europese titels. Ook op het voorbije WK in Seoul, in maart van dit jaar, legde ze beslag op drie gouden en een zilveren medaille.

“Iedereen heeft bij dat WK kunnen zien wat met Suzanne gebeurde. Ze leverde daar prima prestaties, maar die moesten echt uit haar reserves komen”, zegt Remy de Wit, technisch directeur van de KNSB. “Dat is reden voor ons geweest om heel goed te kijken hoe Suzanne er nu zowel fysiek als mentaal voor staat. Er zijn ook medische onderzoeken gedaan en de conclusie die we hier gezamenlijk uit trekken is dat Suzanne zich in eigen tempo, apart van het team gaat voorbereiden op het nieuwe seizoen.”