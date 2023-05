Ron DeSantis dient nodige papierwerk in en stelt zich kandidaat voor presidentsverkiezingen 2024

Zoals verwacht heeft Ron DeSantis (44), de gouverneur van de Amerikaanse staat Florida, zich woensdag kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen van 2024. Woensdagavond diende hij de nodige documenten in. Later op de dag zou hij dat ook in een interview met Twitter-CEO Elon Musk bevestigen.

De voorbije maanden gingen steeds meer waarnemers ervan uit dat DeSantis zou deelnemen aan de Republikeinse voorverkiezingen, waarin hij het moet opnemen tegen onder andere Donald Trump in de strijd om de nominatie. De ex-president had zijn kandidatuur in november al aangekondigd.

De gouverneur van Florida deelt veel standpunten met Trump. Tijdens de pandemie keerde hij zich sterk tegen de coronamaatregelen, hij wil de rechten van transgenders inperken, en hij is een tegenstander van strengere wapenwetten. DeSantis probeert zich wel als een meer betrouwbare politicus te profileren.

Bittere strijd

Het belooft een bittere strijd te worden tussen de twee rivalen: DeSantis wordt al langer beschouwd als één van de weinige Republikeinse politici die Trump het vuur aan de schenen kan leggen. De ex-president neemt zijn rivaal – die hij “Ron DeSanctimonious” (“schijnheilige Ron”) noemt – dan ook al langer onder vuur. Zijn campagne gaf de laatste maanden al miljoenen dollars uit aan verkiezingsspotjes met persoonlijke aanvallen op DeSantis.

In een niet zo ver verleden leek DeSantis de wind in de zeilen te hebben, maar zijn cijfers in de peilingen kenden de afgelopen weken en maanden een serieuze dip: hij zou momenteel aankijken tegen een kloof van 36 procent in het voordeel van Trump. Een gevolg van eigen beslissingen die niet zo goed uitpakten (zoals de beslissing om de strijd aan te gaan met het bedrijf Disney), maar vooral omdat Trump erin geslaagd is om de spotlights weer op zichzelf te richten na zijn arrestatie omwille van fraude in New York.

DeSantis lijkt van plan om zichzelf in de markt te zetten als een jongere, slimmere, meer conservatieve, en minder dramatische versie van Trump. Die laatste heeft echter al een bijzonder trouwe basis, terwijl DeSantis voor de zware taak staat om genoeg kiezers te vinden bij de verschillende fracties van de Republikeinse partij, die vaak met geslepen messen tegenover elkaar staan. Hij moet met name aantrekkelijk genoeg blijven voor kiezers die niets van Trump moeten hebben, zonder diens basis van zich te vervreemden.