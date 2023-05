“Deze dingen kunnen alleen in Brussel, dacht ik”: Cato maakt fotoboek met bevreemdende en grappige taferelen uit onze hoofdstad

Een verkeerslicht op zijn kop, een kerstboom op de tram, een pijl voor een nepomlegging: je ziet het alleen maar in Brussel. Cato Beljaars maakte een fotoboek over de hoofdstad van de gekke taferelen.

Het valt Cato Beljaars al langer op: hoe vaak ze op bevreemdende, maar grappige taferelen stoot als ze door de straten van Brussel loopt. Een oude man die vijf trolleytassen achter zich aan sleurt. Een lederen fauteuil die is neergezet naast de zitbanken bij een tramstation. Een matras die balanceert bovenop een parkeermeter, met een vrolijk kwispelende hond erbij.

“Deze dingen kunnen alleen maar in Brussel, dacht ik, toen ik tijdens de coronaperiode uit verveling heel vaak ging wandelen. Ik begon die taferelen te fotograferen en maakte een instagrampagina. Puur voor de fun. Maar meer en meer mensen ontdekten de pagina en begonnen zelf foto’s te sturen van gekke dingen in Brussel. Zo is Weird things in Brussels ontstaan.”

© Borgerhoff&Lamberigts

Ondertussen krijgt Beljaars elke dag zeker twintig foto’s toegestuurd. De beste, vreemdste en grappigste beelden - van zichzelf en van anderen - heeft ze nu gebundeld in een boek. Nog een paar voorbeelden. Een man met een bokaal rond zijn hoofd, waarin een soort microjungle groeit. “Ik zie hem soms lopen in Sint-Gillis, waar ik woon. Hij is kunstenaar. Het idee is: de lucht in Brussel is slecht, in zijn bokaal is de lucht schoon. Hij is eigenlijk een wandelende kunstinstallatie.”

Of: een fiets, gemaakt van twee bovenop elkaar gelaste fietsen, vastgeklonken aan een lantaarnpaal. “Iemand rijdt er ook effectief mee rond.”

© Kaat Winters Borgerhoff&Lamberigts

Vraag is: wat zeggen al die gekke taferelen over Brussel? Beljaars: “Dat het een absurde, surrealistische stad is, waar niks te gek is. De beelden zijn bevreemdend, maar toch zijn ze positieve reclame, denk ik. Als je dit allemaal ziet, denk je toch: daar wil ik eens naartoe.”

© Borgerhoff&Lamberigts

Weird things in Brussels van Cato Beljaars wordt uitgegeven bij Borgerhoff&Lamberigts en kost 22,99 euro